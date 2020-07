Le référendum contre SwissCovid prend forme

Y a t-il vraiment des pigeons pour utilisé cette application? il y a 10000x plus de probabilité de mourir d'une autre maladie ou d'un accident, alors même qu'il n''y a plus un mort depuis plusieurs jours et sur des millions d'habitants. Nous vivons vraiment dans un monde de malades (du cerveau).

dommage que les gens ne comprennent pas... l apps est la pour nous aider. on a peur de ce que l on ne connaît pas... pour ma part... si ça arrive, l apps informera mes proches et les connectes de mon infection... pour ceux qui ne sont pas inscrit... tant pis pour eux, je ne vais pas les appeler... swisscovid est la pour ça et pour les informer de ne pas mettre leur famille en danger... libre d être informer... Ou pas...

20.07.2020

On arrive à un stade où tout ceci devient pathétique!!!!! Lorsqu'il y aura une seconde vague et que tous ces référendaires seront touchés de loin ou de près par le COVID, peut-être qu'ils commencerons à réfléchir. Questions de sécurité ou de dérive, on va loin dans la psychose. Par la suite on entendra que le gouvernement n'a pas pris les mesures adéquates pour éviter ceci ou cela. Mais avec des gens qui remettent tout en cause on va droit contre le mur. Et c'est certainement ceux-là qui crient aussi au scandale parce que l'on doit mettre le masque dans les magasins. Et comme déjà dit dans les autres commentaires, le chargement de cette application et laissée au libre choix de chacun. Alors arrêtez de nous faire perdre notre temps pour vos futilités. Il y en a vraiment qui n'ont rien d'autre à faire que de tuer leur temps libre avec des référendums. Elle doit être bien triste votre vie.