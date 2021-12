Nouvelle-Calédonie : Le référendum d’indépendance, enjeu scruté dans tout le Pacifique

Le 12 décembre, la Nouvelle-Calédonie doit à nouveau se prononcer sur son indépendance. Sous le regard intéressé de Paris, bien sûr, mais aussi de Pékin et Canberra.

Il concerne d’abord les Néo-Calédoniens et l’avenir de leur archipel, la France en toile de fond. Mais le référendum en Nouvelle-Calédonie est observé bien au-delà, chez l’ambitieux voisin chinois et dans les îles du Pacifique, en passant par l’Australie.

Le scrutin du 12 décembre, sur un archipel qui garantit à Paris une vaste superficie d’eaux territoriales et un point d’entrée en Indo-Pacifique, conditionnera à terme l’influence géopolitique française dans la zone, cheval de bataille du président français Emmanuel Macron. Dans le rôle de «l’épouvantail numéro un», la Chine. Pour l’heure, estiment des analystes, elle souhaite desserrer à la fois la stratégie américaine d’endiguement de son environnement immédiat (Corée du Sud, Japon, Philippines, Vietnam notamment) et la toile tissée par les Occidentaux avec les îles de la région.

«Priver la France d’un point d’accès à la région»

«Une partie de ce qui se joue dans le Pacifique est une lutte d’influence. Et le fait que certaines puissances européennes et les États-Unis aient entretenu des relations de longue date avec des îles du Pacifique complique l’accès à ces zones pour les Chinois», relève Zack Cooper, chercheur au laboratoire d’idées conservateur American Enterprise Institute (AEI). Le régime chinois, estime-t-il, doit reconquérir des marges de man œ uvre. En cas d’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, il ne vise pas une base militaire à court terme, mais veut «priver la France d’un point d’accès à la région».

Selon lui, «il semble n’y avoir aucune hypothèse où le départ de la France ne mène pas à une mise sous influence de la Nouvelle-Calédonie» par Pékin. Et cette influence serait d’abord économique. L’île détient un quart des réserves mondiales de nickel. Son premier client n’est autre que l’Empire du Milieu. Et la puissance chinoise, à l’ œ uvre dans les îles de la région, via notamment l’aide au développement, est vécue comme une menace par la France.