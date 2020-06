Suisse – Indonésie

Le référendum «Stop huile de palme» déposé

Le texte, muni de près de 60’000 paraphes, s’oppose à l'accord de libre-échange signé avec l’Indonésie en décembre dernier.



Des lois et ordonnances doivent être mises en place pour les nouvelles concessions aux exploitations minières et d'extraction de charbon, les projets d'infrastructure, la cellulose et la sylviculture. A défaut, les conséquences sont dévastatrices pour le climat et l'environnement, les petits paysans et les peuples indigènes, estiment les référendaires.