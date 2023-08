Suisse: «Le réfugié idéal est jeune, féminin et chrétien»

Ce sont les caractéristiques les plus appréciées chez un réfugié en Suisse: jeune, chrétien, de sexe féminin, parlant une des trois langues nationales, ayant fui la guerre et en besoin de protection, selon une étude de l’EPFZ. Les demandeurs d’asile originaires d’Ukraine sont les plus appréciés. En comparaison avec une analyse similaire réalisée en 2016, les Suisses de tous bords politiques se montrent plus solidaires aujour­d’hui avec les réfugiés.

Double parallèle en Europe

S’attendant à un plus fort rejet de la part des Suisses, les chercheurs de l’EPFZ ont été surpris par le résultat de leurs recherches. Au vu de la polarisation politique de certains pays, de la guerre en Ukraine et d’un taux d’immigration record, les Européens sont tout de même plus réceptifs à l’accueil de réfugiés aujourd’hui qu’il y a quelques années. L’auteur de l’étude et professeur d’analyse politique à l’EPFZ Dominik Hangartner explique: «Ça montre que la perception subjective ne correspond souvent pas aux faits.» Selon lui, les médias ont aussi leur part de responsabilité: «Les acteurs les plus bruyants de la politique prennent beaucoup de place médiatique et laissent une plus forte impression.» La population générale, elle, serait beaucoup plus nuancée.