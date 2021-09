NFT : Le regard dubitatif de Chloe vaut plus de 15’000 dollars

Le mème side-eyeing Chloe devenu viral en 2013 a été mis aux enchères sur le marché des NFT (jetons non fongibles).

L’Américaine Chloe Clem n’avait que deux ans en 2013 lorsque son image est devenue virale sous la forme du mème Side-eyeing Chloe qui montre la fillette avec un regard dubitatif sur le côté. Aujourd’hui, âgée de 10 ans, elle compte en tirer profit. Sa mère et elle ont mis aux enchères le mème sous la forme d’un objet numérique certifié grâce au NFT (jeton non fongible). Son prix de départ a été fixé à 5 ethereums, soit plus de 15’000 dollars (plus de 14’000 francs) au cours actuel de cette cryptomonnaie.