CFF: elle tombe amoureuse d'un mystérieux passager et le recherche

«Le train, le début d’une romance.» Cette phrase aux allures d’un slogan publicitaire des CFF, Crystel* y croit. Le jeudi 13 juillet, venue de Suisse alémanique pour quelques jours de vacances dans le canton de Vaud, la trentenaire était assez chargée au moment de changer de train à la gare d’Yverdon-les-Bains (VD). «J’avais une valise en plus de mon fils, qui était dans sa poussette. Quand j’ai posé mes affaires, j’ai dû faire de la place à un homme qui avait un vélo dans un sac de transport.»

Il était 14h quand le train s’est ébranlé en direction de Lausanne. Christel était assise avec son fils. En face d’eux, il y avait le mystérieux inconnu. «Il avait un regard lumineux et chaleureux. Je me suis sentie reconnue au niveau de mon âme. Même mon fils semblait être aimanté par cet homme. C’est un truc indescriptible», relate Crystel.

Même correspondance

Subjuguée par le charmant passager, Crystel s’est fait violence pour reprendre ses esprits et ne pas louper sa correspondance à Cossonay-Penthalaz. «J’avais deux minutes pour changer de quai avec un enfant dans une poussette et une valise», se souvient Crystel qui se désolait déjà de la fin de son tête à tête silencieux avec «Regard lumineux». Mais il était dit que ce n’était pas encore fini. Le vététiste avait également une correspondance dans le même train que la femme. «Je parlais en allemand à mon fils. Le monsieur nous souriait mais n’est pas intervenu dans la discussion. Finalement, il est descendu un arrêt avant moi.»

Après quelques jours de vacances dans le canton de Vaud, Crystel a dû se résoudre en rentrer en Suisse alémanique sans revoir «Regard lumineux». Une fois chez elle, le visage du voyageur restait gravé dans sa tête et dans son cœur. «Je connais un peu l’humain. Je sens un lien avec cet homme. Romance ou pas romance, j’ai de la gratitude. Son regard lumineux ne me quitte plus», craque Crystel.

Avis de recherche

Comme si elle avait décidé de provoquer le destin, la mère célibataire a créé une adresse email expressément dédiée à «Regard lumineux» et a préparé un avis de recherche. Elle a refait le voyage jusqu’à Yverdon pour placarder son annonce en plusieurs endroits de la Ville thermale. «Nous nous sommes rencontrés dans le train d’Yverdon à Cossonay, où nous avons les deux changé de train pour la Vallée de Joux. Toi avec ton VTT dans un sac de transport. Moi avec mon fils, une poussette et une valise. Ton regard lumineux ne me lâche plus.»