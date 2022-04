Lancy (GE): Le reggae prêt à faire chalouper son nouvel écrin

L’attente prendra bientôt fin, après deux années blanches lors desquelles la pandémie a éteint les micros et les amplis. Manifestation phare dévolue au reggae en Suisse romande, Plein-les-Watts festival a levé le voile sur son édition 2022, du 14 au 16 juillet. À l’affiche, notamment: Julian Marley, fils du génial auteur de «Get Up Stand Up» et «Redemption Song», ainsi que deux autres stars jamaïcaines, Max Romeo et Etana. Des groupes locaux distribueront aussi leur meilleurs vibes sur scène.