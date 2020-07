Syrie

Le régime d’Assad épinglé pour des attaques chimiques au sarin

Pour la première fois, un rapport de l’OIAC désigne le régime syrien comme responsable d'attaques chimiques sur son propre sol.

Une majorité des pays du conseil exécutif de l'OIAC – qui comprend 41 de ses 193 Etats membres – a voté en faveur d'une proposition visant à enjoindre la Syrie à partager tous les détails disponibles sur les installations où le sarin et le chlore utilisés lors d'attaques en 2017 ont été «produits et stockés».

La décision intervient après que l'équipe d'identification et d'enquête (IIT) de l'organisation basée à La Haye a établi en avril que l'armée de l'air de Bachar al-Assad avait lâché des bombes contenant ces deux substances à Latamné, dans le nord de la Syrie, violant ainsi la Convention sur les armes chimiques. Selon des diplomates, la motion proposée par la France a été adoptée à la majorité avec 29 voix, la Russie, la Chine et l'Iran ayant été les seuls pays à voter contre.

Malgré de fortes objections de la part de la Syrie et de ses alliés, dont Moscou, une majorité des Etats membres avaient autorisé en 2018 l'OIAC à désigner l'auteur d'une attaque chimique et non plus seulement à documenter l'utilisation d'une telle arme.