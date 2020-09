Syrie : Le régime de Bachar al-Assad dans le viseur des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont annoncé vendredi leur décision de tenir la Syrie pour responsable, en vertu du droit international, de «violations flagrantes des droits humains». Cette affaire est susceptible d’être soumise devant la plus haute juridiction de l’ONU.

Le gouvernement néerlandais invoque la Convention des Nations Unies contre la torture et accuse Damas de meurtre et d’utilisation d’armes chimiques contre sa propre population. «Il y a largement assez de preuves qui montrent que le régime syrien s’est rendu coupable à grande échelle de violations des droits humains, et notamment de torture», a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors de sa conférence de presse hebdomadaire.