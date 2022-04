Corée du Nord : Le régime de Kim Jong Un fanfaronne à la veille d’un anniversaire majeur

Les médias locaux ont vanté le «pouvoir invincible» des forces armées du pays alors qu’une démonstration de force est attendue lundi.

Test d’une bombe atomique?

Les États-Unis et la Corée du Sud disent par ailleurs avoir observé un regain d’activité récent sur le principal site d’essais nucléaires nord-coréen, et n’excluent pas la possibilité que Pyongyang teste prochainement une bombe atomique pour la première fois depuis 2017. «Nos forces armées révolutionnaires ont acquis un pouvoir invincible que le monde ne peut ignorer», a claironné dimanche l’agence officielle KCNA, en louant «l’idéologie militaire géniale, l’excellent commandement militaire et le courage et le cran sans précédent» de Kim Jong Un. «Tout le peuple du pays contemple avec profondeur l’histoire des cent victoires de nos forces armées révolutionnaires», a affirmé l’agence, en égrainant la liste des faits d’armes nord-coréens depuis la guerre de Corée (1950-1953).