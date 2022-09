Afrique : Le régime malien «navigue à vue, d’échec en échec», selon Paris

L'ombre de Moscou

La France, dont les relations avec la junte malienne au pouvoir depuis 2020 sont devenues exécrables, a achevé son départ du pays le 15 août, après neuf ans d’engagement militaire contre les jihadistes. Les autorités maliennes se sont depuis tournées vers la Russie pour le soutien militaire, avec des «instructeurs» que Paris et Washington accusent d’être des mercenaires du sulfureux groupe Wagner. Le Mali est en proie au djihadisme et à la violence.

Guerre de l'information

Mensonges et manipulations

«Il faut démonter les manipulations et couper court aux mensonges, il faut aussi reprendre la maîtrise de notre propre récit, de notre image», a lancé la ministre, évoquant un «enjeu stratégique». «C’est à nous de faire la démonstration que nous sommes le bon partenaire, le plus fiable, le plus respectueux», a déclaré Catherine Colonna, assurant que Paris était déterminé à «agir avec les États et dialoguer directement avec les sociétés civiles.»