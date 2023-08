Putsch au Niger: Le régime militaire insensible aux offres de dialogue

Le régime militaire issu d’un coup d’État au Niger semblait mardi insensible aux offres de négociations venues d’Afrique de l’Ouest et des États-Unis en vue d’éviter une intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel, qui reste une option.

Deux jours avant un sommet de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest sur la situation au Niger, une délégation conjointe de la Cedeao, de l’Union africaine et des Nations Unies, n’a pu se rendre mardi au Niger, a confirmé dans la soirée l’organisation régionale.

Nomination d’un premier ministre

En dépit de l’attitude actuelle du régime à Niamey, le chef de l’État du Nigeria, Bola Tinubu, président en exercice de la Cedeao, a affirmé mardi que lui et les autres dirigeants des autres pays du bloc ouest-africain «préféreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques, plutôt que toute autre». Mais, a-t-il ajouté, «aucune option n’est écartée».

Dialogue «difficile»

Les États-Unis, partenaire privilégié avec la France dans la lutte contre les groupes djihadistes qui minent ce pays et une grande partie de la région du Sahel, ont également tenté le dialogue. La numéro deux de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, est venue lundi à Niamey pour rencontrer les auteurs du coup d’État, réunion à laquelle n’a pas participé le général Abdourahamane Tiani, nouvel homme fort du Niger. Elle n’a pas non plus rencontré le président Mohamed Bazoum, assigné à résidence à Niamey.