Le régime végane émet 75% moins de gaz à effet de serre que le carné

En outre, l’alimentation végane utilise moins de sols, consomme et pollue moins d’eau et préserve mieux la biodiversité.

(Image d’illustration.) Pexels.

Se passer de papet vaudois, de fondue ou de raclette peut-être un sacré défi pour un Helvète. Pourtant, les Suisses sont de plus en plus nombreux à se diriger vers un régime végétarien ou végane. Et à en croire les dernières études, ils ont bien raison. Si récemment, on apprenait que le régime végane permettait de perdre plus de poids, une nouvelle recherche parue le 20 juillet dans la revue Nature Food et relayée par Libération vient de démontrer les bienfaits environnementaux d’une telle alimentation. En effet, les régimes véganes émettraient 75% moins d’émissions de gaz à effet de serre que les régimes carnés (plus de 100 g de viande par jour).

Analyse des régimes et des terres

L’étude, réalisée par des chercheurs de l’Université d’Oxford, a suivi 55’000 Britanniques ayant différents régimes alimentaires: végétaliens-véganes, végétariens et mangeurs de poisson et de viande. Les scientifiques ont ensuite mis en relation ces données avec celles de 38’000 fermes réparties dans 119 pays. Le but: tenir compte de la charge environnementale des aliments due à l’approvisionnement et aux méthodes de production. Ont ainsi été analysés les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation des terres et de l’eau, l’eutrophisation et la perte potentielle de biodiversité des différentes fermes.

Les résultats sont sans appel: par rapport aux régimes carnés, les régimes véganes émettent 75% moins de gaz à effet de serre et utilisent 75% moins de sols. De plus, ces régimes consomment 54% moins d’eau et la polluent 73% moins. Enfin, ils préservent mieux la biodiversité (66%). L’étude ajoute que le fait de simplement réduire sa consommation de viande peut avoir un impact considérable, puisque les régimes carnés sont au moins 30% plus élevés dans chacune des catégories.

Si vous voulez sauver la planète, vous savez ce qui vous reste à faire! Et si vous êtes en panne d’inspiration, vous pouvez vous tourner vers TikTok pour trouver des recettes véganes.