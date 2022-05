Santé: Le régime végétalien permet de perdre plus de poids

Fondre de 7,4 kilos

Les analyses démontrent que, par rapport aux régimes témoins, le végétalien réduit significativement le poids (effet moyen de -4,1 kilos). Des analyses plus poussées révèlent des réductions encore plus importantes du poids lorsque le régime végétalien était comparé à une alimentation normale (-7,4 kilos) et aux régimes diététiques (-2,7 kilos). Le végétalisme n’aurait toutefois aucune incidence sur la pression artérielle.

L’étude a été menée par Anne-Ditte Termannsen et ses collègues du Steno Diabetes Center à Copenhague, au Danemark. «Les régimes végétaliens conduisent probablement à une perte de poids parce qu’ils sont associés à un apport calorique réduit en raison d’une teneur plus faible en graisses et d’une teneur plus élevée en fibres alimentaires», indique la chercheuse. Les scientifiques danois précisent néanmoins que la lecture de ces résultats doit tenir compte de deux aspects: le petit nombre de personnes étudiées et le fait que le régime végétalien varie considérablement d’une personne à une autre.