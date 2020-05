Médias

«Le Régional», victime du Covid-19

Victime de la pandémie, l'hebdomadaire local vaudois doit tirer la prise après 25 ans d'existence. Dix-huit personnes perdent leur emploi.

Faute de liquidités, le journal basé à Vevey doit cesser de paraître immédiatement, a annoncé mercredi sa directrice et rédactrice en chef Stéphanie Simon. Il déposera son bilan le 12 mai prochain. Ses 13 collaborateurs et cinq commerciaux perdent leur emploi. «C'est un immense choc pour toute l'équipe et la direction qui ont fait vivre ce journal», écrit Mme Simon. L'équipe aurait souhaité «prendre congé de ses lecteurs et revenir sur les moments cruciaux de la vie du journal». Mais il n'est pas en mesure, financièrement, de publier une dernière édition, précise-t-elle.