SWISSTRANSPLANT : Le registre national du don d’organes définitivement fermé

«Risques d’exploitation réduits»

Comme dénoncé par la SRF, «il était effectivement possible pour une personne de s’inscrire au registre sous le nom de quelqu’un d’autre», peut-on lire. Le communiqué rappelle que SWT avait «immédiatement suspendu ses processus d’enregistrement et, en parallèle, étudié un nouveau processus d’inscription en ligne sécurisé, destiné à remplacer les anciens». En effet, SWT affirmait, à l’époque, prendre très au sérieux les reproches liés à la sécurité et à la validation des inscriptions au RNDO. Le 11 janvier, le registre avait été mis provisoirement hors ligne. De ce fait, les risques liés à son exploitation ont été significativement réduits, selon le préposé fédéral à la protection des données et de la transparence.