Coronavirus

Le règne de Miss France 2020 ne sera pas prolongé

Malgré le coronavirus, Clémence Botino rendra bien sa couronne fin 2020. Et ce même si elle ne peut pas remplir ses engagements habituels de Miss.

«Son sacre ne sera pas prolongé. La prochaine élection de Miss France 2021 n'est pas reportée, mais elle sera différente. On fera des aménagements évidents. Les seules fois où Miss France a été annulé, c'était pendant la guerre. J'espère qu'au mois de septembre 2020, on ne sera plus en guerre comme le dit notre président. Et si on n'est plus en guerre, il n'y a pas de raison que l'élection soit annulée», a affirmé Sylvie Tellier, directrice générale de Miss France, dans «Le Républicain lorrain». Cette décision a fait réagir sur Twitter. «Miss France, peuchère, elle est tombée la mauvaise année», «Elle doit être dégoûtée, zéro voyage à cause du Covid-19», commentent certains internautes compatissants.