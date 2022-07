Football : Le relais féminin suisse seulement 7e à Eugene

Cruelle déception pour le relais féminin du 4 x 100 m suisse. En finale des Mondiaux d’Eugene, Géraldine Frey, Mujinga Kambundji – qui faisait son retour dans l’équipe après avoir été volontairement reposée lors des séries –, Salomé Kora et Ajla Del Ponte ont dû se contenter d’un modeste septième rang, avec un chrono tout aussi modeste de 42’’81.

Le relais suisse termine à 78 centièmes du podium, sur lequel sont montés les États-Unis (vainqueurs surprise en 41’’14), la Jamaïque (2e en 41’’18) et l’Allemagne (3e en 42’’03).

Ce résultat est d’autant plus décevant pour la Suisse qu’il y avait un beau coup à jouer, la Grande-Bretagne ayant aussi raté son affaire. Mais les passages de témoin n’ont pas été très propres. On a même vu Del Ponte devoir ralentir à la dernière transmission!

Le retour dans l’équipe de Mujinga Kambundji, chronométrée en 9’’99 (lancée) lors du 2e relais, n’a dont pas eu l’effet escompté. «Mais tout n’est pas à jeter, à nuancé la sprinteuse bernoise au micro de la RTS. On a acquis de l’expérience ici, on en tirera les conclusions. Et puis, il nous reste un autre grand rendez-vous cette année.» Elle faisait évidemment allusion aux championnats d’Europe, qui auront lieu à Munich du 11 au 21 août prochains.