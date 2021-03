Le relais suisse a pu y croire jusqu’à 2 kilomètres de la fin. Beda Klee, Dario Cologna, Jason Rüesch et Roman Furger ont en effet pour une médaille lors du 4 x 10 km (2 relais en classique, 2 en libre) des Mondiaux d’Oberstdorf (Allemagne).

Alors que l’arrivée se profilait, Furger faisait en effet partie du groupe de quatre poursuivants qui allaient se battre pour le bronze, loin derrière la Norvège (championne du monde) et l’équipe russe (deuxième). Outre la Suisse, on trouvait la France, la Suède et la Finlande dans ce groupe.