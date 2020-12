Au programme, 72 longs métrages (dont plus de la moitié de premiers films) et une cinquantaine de courts métrages provenant de 29 pays. Les organisateurs ont reçu 14’092 propositions, dont 3’500 longs métrages.

Le cinéma suisse sera également de la partie, principalement par le biais de coproductions (la fiction «Hive» et les documentaires «Taming the Garden» et «Spirits and Rocks: an Azorean Myth»), mais aussi avec le court métrage d’animation «Little Miss Fate», de Joder von Rotz.