Hip-hop : Le remix de «Barbie Girl» par Booba fait débat

Le rappeur français a surpris son monde avec sa version du tube d’Aqua sorti en 1997.

Booba est un as du marketing. Il vient encore de le prouver. Là, ce n’est pas à cause de ses frasques ou de ses clashes à répétition qu’on parle de lui, mais bien à cause de sa musique. Le Français de 44 ans a en effet dévoilé, lundi 25 janvier 2021 à minuit, sa version de «Barbie Girl», tube du groupe danois Aqua sorti en 1997. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes sont divisés par cette reprise baptisée «Ratpi World», ainsi que le rapporte Mouv.fr.