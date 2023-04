Bâle: Le remplacement des sept Tesla de la police interpelle les élus

Elles roulent depuis 2019 mais ne seront plus en usage en 2025: les sept Tesla qu’a acquises la police bâloise pour environ un million de francs ne feront plus partie de sa flotte de véhicules d’ici deux ans. De nouveaux modèles sont actuellement testés, et Tesla n’en fait plus partie. Pourtant, récemment, un porte-parole de la police disait encore que ces voitures avaient des performances «tout à fait remarquables».

L’annonce que les Tesla seraient remplacées par d’autres modèles n’est pas passée inaperçue auprès des politiciens locaux. La coprésidente du PS cantonal, Lisa Mathys, a déposé une interpellation au Législatif du canton de Bâle-Ville pour y poser ses questions. D’abord, pourquoi ne plus vouloir de Tesla? Et puis, pourquoi s’en débarrasser si tôt?

Quelques années de plus?

Selon l’élue, une voiture Tesla peut facilement durer huit ans et afficher 240’000 kilomètres au compteur. Or selon les chiffres actuels de la police, les voitures d’intervention sont sensiblement plus utilisées qu’une Tesla conduite par un individu lambda et elles ont déjà roulé en moyenne 100’000 kilomètres. «Une prolongation de la durée d’utilisation des Tesla a-t-elle été étudiée?» demande-t-elle. De plus, il n’est pas encore clair de ce qu’il adviendra des véhicules une fois qu’ils auront été remplacés.