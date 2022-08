Delémont (JU): le remplissage de la piscine interpelle

Vue de l’extérieure, la scène a de quoi surprendre. «À Delémont, ils remplissent la piscine intérieure, avec la précieuse eau, en période de sécheresse», s’étonne un lecteur. Couplé à son message, deux photos montrent un tuyau relié à une borne hydrante déversant de l’or bleu dans le bassin. «J’ai reçu de nombreux appels à ce sujet, explique Jérôme Monnerat, chef du Service de la culture, des sports et des écoles. Je comprends que cela puisse interpeller, mais ce remplissage est une nécessité. Avec la rentrée, les classes vont reprendre les cours de natation et les clubs vont aussi reprendre leurs activités.»

Jérôme Monnerat va même plus loin. Pour lui, la période est idéale pour un tel remplissage, au sens où «les entreprises locales tournent toujours au ralenti, à cause des vacances. Dès lors, leur consommation est bien moins importante que le reste de l’année. Et, dans l’absolu, si on ne pouvait pas se permettre de remplir la piscine, on ne le ferait pas.» À noter que la réouverture est prévue mardi.