Margot Delévaux reçoit de nombreux messages des personnes qui suivent «Le Rencard». RTS/Anne Kearney

C’est le 13 avril 2020 que Margot Delévaux et sa responsable éditoriale Amélie Boguet ont lancé «Le Rencard». Du lundi au vendredi, à 17 h, la journaliste de 28 ans propose un résumé de l’actualité en story sur le compte Instagram de RTS Info. Un an plus tard, ils sont 25’000 en moyenne à être au rendez-vous chaque jour.

En commençant «Le Rencard», pensiez-vous être encore là douze mois après?

Je l’espérais secrètement. On s’est lancées de manière instinctive, dans ma cuisine, en plein Covid avec assez peu de retours. Avec Amélie Boguet, on s’est posé beaucoup de questions. Les gens allaient-ils comprendre ce principe de quotidienne sur Instagram? On se disait que si on faisait 10’000 vues par jour, ce serait déjà énorme.

Qu’est-ce qui a changé et évolué en un an?

Je suis sortie dans la rue, j’ai pu avoir des échanges en vrai avec les gens. Je me suis aussi mise en scène pour faire comprendre des situations, ce que j’osais moins, comme quand j’ai fait l’autotest du Covid. On a également intégré des liens utiles et des sources, et quelques personnes témoignent. Ça change le rythme et j’aime bien voir d’autres visages que le mien.

Qu’y a-t-il de prévu pour ce 1er anniversaire?

Nous ferons un live à 18 h (ndlr: le 13 avril 2021) durant lequel le public pourra me poser des questions. Il y aura aussi une vidéo dans laquelle je me dévoile. On ne parlera pas de travail, ça sera un peu plus intime.

Quelle sera la suite?