Suisse : Le renchérissement annuel a atteint 2,8% en 2022

La hausse des prix du pétrole et du gaz, ou encore des voitures et des loyers, ont fait grimper l’inflation l’année dernière.

Chaque année, l’Office fédéral de la statistique livre les chiffres de l’inflation. En 2022, le renchérissement annuel moyen a atteint +2,8%, fait savoir l’OFS mercredi dans un communiqué. Ce renchérissement n’était que de + 0,6% en 2021 et de – 0,7% en 2020.

Cette augmentation, l’année dernière, s’explique notamment par la hausse des prix des produits pétroliers, du gaz, des voitures et des loyers du logement. En revanche les prix des offres combinées réseau fixe et mobile et des médicaments ont diminué, explique l’OFS. Les prix des produits indigènes ont augmenté de 1,6% en moyenne. Quant aux produits importés, leur prix a grimpé de 6,7%.