Covid-19 : Le rendez-vous du monde de l’art à Paris est annulé

La Foire internationale d’art contemporain, principal rendez-vous annuel du monde de l’art à Paris, a annoncé lundi l’annulation de son édition 2020, en raison du Covid.

199 galeries de 28 pays

La FIAC avait réuni 199 galeries de 28 pays en 2019, réalisant près de 75’000 entrées en cinq jours. Parmi les régions les plus représentées chez les galeristes et les galeries et les collectionneurs, figurent l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est.