Revendication de l’UDC: Le renvoi de réfugiés afghans serait «raisonnable»

Il y a un an, des manifestants à Berne appelaient au soutien de la Suisse.

Il y a un peu plus d’un an, les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan après le départ des troupes américaines. En raison des violents combats et de la situation humanitaire précaire, le Secrétariat aux migrations (SEM) a décidé au même moment de suspendre les renvois vers l’Afghanistan de réfugiés déboutés. Cette décision est toujours en vigueur aujourd’hui.