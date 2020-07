Criminels étrangers

Le renvoi doit être appliqué plus strictement, selon l’UDC

Les tribunaux appliquent l’exception au renvoi des criminels étrangers dans 42% des cas. C’est trop pour l’ancien conseiller national UDC Adrian Amstutz.

Dix ans après son adoption, l’initiative pour le renvoi des criminels étrangers n’est pas appliquée, s’insurge mercredi l’UDC. Ce dysfonctionnement doit être corrigé dans les plus brefs délais, sans quoi le parti lancera une nouvelle initiative.

L’UDC accuse le Conseil fédéral et les partis du centre-gauche qui ont introduit une clause de rigueur. Les procureurs et les juges y recourent dans 42% des cas. «C’est une belle exception», a lancé l’ancien conseiller national Adrian Amstutz (BE) pour qui l’initiative «ne vaut pas un clou».