France : Le repas ne lui plaît pas, elle tue son mari

Une femme de 42 ans, interpellée jeudi pour avoir tué son époux à Montreuil-L'Argillé (Eure), a été présentée à un juge d'instruction samedi, mise en examen pour homicide par conjoint et placée en détention provisoire, a appris l'Agence France-Presse (AFP) du parquet d'Evreux dimanche. «Entendue à plusieurs reprises en garde à vue, elle a reconnu avoir porté plusieurs coups de couteau de cuisine à son mari, consécutivement à une dispute liée au fait qu’elle ne voulait pas manger le plat que celui-ci avait préparé», selon le procureur Rémi Coutin.

«En situation de cohabitation»

Le couple n'était marié que depuis 2016 mais vivait ensemble depuis 1999 selon l'auteure présumée, qui a également «confirmé le fait qu’il n’y avait pas eu auparavant de violences physiques entre eux, de la part de l’un comme de la part de l’autre». Toujours selon le parquet, l'épouse a expliqué «que depuis plusieurs années, ils étaient plus dans une situation de cohabitation que dans une véritable relation de couple». La victime comme l’auteur sont sans profession.

Six coups de couteau

Appelés par l'auteure des faits vers 19h jeudi soir, les secours ont déclenché l'intervention de la gendarmerie auprès de cette épouse et de son mari décédé, né en 1974, qui «aurait reçu six coups de couteau dont un à la tête et un mortel au niveau du cœur» selon le médecin légiste.