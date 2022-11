Lausanne: Le Répit accueillera désormais moins de sans-abris

Ouverte tous les soirs de 22 h à 8 h jusqu’à fin avril, la structure gardera cependant les mêmes horaires, et le même effectif, soit cinq personnes par nuit, proposant aux sans-abri de se restaurer, de prendre une douche et de dormir au chaud. Un prestataire externe sera mandaté pour assurer la sécurité à l’entrée du lieu.

Pour le bien de tous

«Ces adaptations permettront de préserver des conditions de travail permettant aux intervenants d’accueillir les bénéficiaires en toute sécurité. Les coûts de cette prestation, ouverte du 1 er décembre 2020 au 30 avril 2023, sont pris en charge par la Ville, expliquent les autorités lausannoises dans un communiqué. Pour rappel, grâce à un financement privé, Le Répit a pu ouvrir en novembre, soit un mois plus tôt que d’habitude. Mais, depuis le milieu de ce premier mois, plus de 150 à 170 personnes dans le besoin affluaient chaque nuit, parfois venus de toute la Suisse romande.

De plus en plus de précarité

«C’est un afflux que personne n’attendait. Je pense qu’il est dû au fait que notre société se précarise de plus en plus. En ouvrant un mois plus tôt, on a démontré ce besoin», déclare Ada Marra, conseillère nationale et membre du conseil de la Fondation Mère Sofia. Elle précise que «ces décisions ont été prises en concertation avec la Ville».