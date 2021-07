Télévision : Le replay ne permettra bientôt plus de passer la pub

Discutée depuis longtemps, cette mesure a finalement mis d’accord les chaînes qui la mettront en place dès l’an prochain.

Un tiers de la consommation de télévision se fait désormais en différé. Selon «24 heures», les spectateurs sont séduits par l’idée de ne plus dépendre d’un horaire précis, mais aussi par l’option de défilement permettant de sauter les pages de pub, ce que font 60 à 80% d’entre eux. Or, les distributeurs ont décidé de révoquer cette possibilité à moins de choisir un abonnement sans pub, mais plus cher. Après des années à évoquer cette mesure, elle a finalement été scellée le 10 mai dans un accord de branche et entrera en vigueur en mai 2022.