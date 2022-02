Les Finlandais à l'Eurovision ne sont pas inconnus

Eurovision 2022 : Le représentant de la Finlande n’est pas un inconnu

The Rasmus a été choisi samedi 26 février 2022 pour représenter son pays à l’Eurovision. Le groupe avait sorti un immense tube en… 2003!

«On l’a fait. On est tellement contents. La compétition était super serrée, les autres chansons étant toutes très bonnes», s’est félicité Lauri Ylönen, chanteur de The Rasmus, dont les propos ont été retranscrits par «NME». Le magazine britannique ajoute que le groupe s’était préparé «très dur ces six derniers mois» pour cette échéance. «Nous allons maintenant travailler comme des porcs pour représenter la Finlande de la meilleure façon à Turin», a affirmé The Rasmus. L’Eurovision s’est aussi fendue d’une petite réaction suite à la sélection de The Rasmus. Le concours s’est permis un clin d’oeil au passé glorieux de ce groupe qui n’a eu qu’un seul tube. «Il sort de l’ombre (ndlr: shadow, en anglais) pour monter sur la scène de l’Eurovision. The Rasmus représentera la Finlande à Turin avec le titre «Jezebel», est-il écrit sur Instagram. À ce jour, «In the Shadows» (2003) reste le seul carton international du combo. Il cumule plus de 120 millions d’écoutes sur Spotify et le clip du morceau a été vu près de 92 millions de fois sur YouTube.