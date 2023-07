Bosnie: Le représentant international annule deux lois de l’entité serbe

Deux lois annulées

«La mise en péril directe de la paix en Bosnie»

«Les récentes décisions prises par l’Assemblée de la Republika Srpska représentent une violation directe de l’ordre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine, et aussi de l’accord de paix de Dayton», a déclaré le diplomate allemand en conférence de presse à Sarajevo.

Christian Schmidt a précisé que les lois adoptées n’entreraient pas en vigueur et que «toute la procédure» les concernant était désormais considérée comme «terminée».

«Ses décisions ne valent rien»

Cette législation a été adoptée à l’initiative du président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, qui accuse la Cour constitutionnelle de prendre des décisions au détriment de l’entité serbe et qui réclame sa réforme, notamment le départ des juges internationaux.

Ces juges internationaux y siègent aux côtés de six juges locaux (deux Bosniaques, deux Serbes et deux Croates). «En ce qui concerne Schmidt, ses décisions ne valent rien. Elles ne seront pas appliquées», avait déclaré vendredi en conférence de presse Milorad Dodik. Proche du Kremlin, M. Dodik est visé par des sanctions américaines et britanniques après avoir multiplié ces dernières années les menaces séparatistes.