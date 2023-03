Présidentielle américaine: Le républicain Larry Hogan renonce

Course à la Maison-Blanche : Le républicain Larry Hogan, critique de Trump, ne se présentera pas

Getty Images via AFP

Alors que Donald Trump a averti samedi qu’il était le seul candidat à la présidentielle de 2024 capable de sauver les États-Unis des démocrates «bellicistes» ainsi que des «fanatiques et imbéciles» du parti républicain, lors de la grand-messe annuelle des conservateurs américains réunis à Washington, l’un de ses principaux détracteurs est sorti de la course à la Maison-Blanche. Larry Hogan, républicain modéré de 66 ans et ancien gouverneur de l’État du Maryland, a ainsi renoncé à se présenter.