Le réseau 4G de Swisscom a été en panne lundi soir

Lundi soir, entre 19h53 et 22h09, le réseau de téléphonie mobile de Swisscom a subi une panne nationale. «La perturbation concernait les connexions VoLTE», autrement dit la 4G, explique Alicia Richon, porte-parole de l’opérateur. Il a été conseillé aux clients concernés de désactiver la connexion VoLTE sur leur smartphone et de téléphoner via la 3G. La téléphonie fixe et le Wi-Fi n’ont en revanche pas été affectés.