Mobilité douce

Le réseau des vélos en libre-service va s'étendre

Tandis que Velospot décroche un mandat dans le canton de Bâle-Ville, PubliBike va enfin débuter son extension dans la région de Nyon (VD).

Aussi des e-bikes

Une association de réinsertion partenaire

Région de Nyon finance cette opération à hauteur de 1 million de francs répartis sur cinq années. Ce montant permettra de garder l'association Pro-Jet comme partenaire d'entretien des vélos et garantit ainsi un soutien à cette structure de réinsertion professionnelle de La Côte. En plus des emplacements publics à déterminer avec les communes partenaires, les entreprises de la région pourront aussi en accueillir, «pour favoriser la mobilité douce de leurs collaborateurs, via un parrainage» financier.