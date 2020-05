Mobilité

Le réseau du Léman Express redémarre par étapes

L’ATE s’étonne de la lente remise en marche du Léman Express. Le réseau redémarre par étapes, notamment par manque de chauffeurs.

La remise en service du réseau se fait donc par étape. Depuis lundi, quelques trains régionaux français circulent entre Annecy et Annemasse et Evian et Annemasse pour renforcer la cadence à la demi-heure de la ligne transfrontalière. Dès le 18 mai, le service reviendra au quart d’heure entre Cornavin et Annemasse. «Nous collaborerons avec les Régioexpress des CFF, qui iront à Annemasse via toutes les gares du CEVA», indique Mario Werren. Pour la ligne Genève-Coppet, Lémanis «cherche une solution au plus vite pour assurer la semaine au quart d’heure. Nous n’avons pas assez de conducteurs mais j’ai bon espoir.»