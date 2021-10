Liban : Le réseau électrique refonctionne, mais seulement quelques heures par jour

Après un black-out total samedi, le courant a pu être rétabli partiellement au Liban grâce à du gazole fourni par l’armée à deux importantes centrales.

Le réseau électrique au Liban a été remis partiellement en service dimanche après une panne totale la veille, la production d’électricité ayant été rendue possible grâce à une aide en gazole fournie par l’armée, a indiqué le Ministère libanais de l’énergie.

«L’armée a remis (…) 6000 kilolitres de gazole, répartis à parts égales entre les centrales de Deir Ammar et de Zahrani», permettant quelques heures de courant par jour, a précisé le ministère dans un communiqué.

Englué dans une crise inédite, qualifiée par la Banque mondiale d’une des pires dans l’histoire du monde depuis 1850, le Liban connaît depuis des mois des rationnements draconiens de courant, culminant à plus de 22 h par jour, et peine à importer du carburant, sur fond d’une dégringolade historique de la monnaie nationale et d’un assèchement des devises étrangères.