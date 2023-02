Santé : Le Réseau hospitalier neuchâtelois est malade de ses finances

Guerre en Ukraine, inflation, renchérissement de l’énergie, hausse du prix des produits médicaux et des médicaments font partie des maux qui ont frappé le réseau hospitalier.

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) reste dans les chiffres rouges. Le budget 2023 laisse apparaître un déficit de 12,6 millions de francs. Cette situation est due à une conjugaison de plusieurs facteurs: renchérissement de l’énergie, des taux d’intérêt, des produits médicaux et des médicaments et la hausse de la grille salariale. «Comme les autres hôpitaux publics romands, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Tous les établissements hospitaliers présentent des budgets 2023 déficitaires», souligne Léonard Blatti, directeur des finances du RHNe. «Comme pour les autres hôpitaux suisses, les crises se succèdent: après le Covid, la guerre en Ukraine et l’inflation qui en découle auront un impact financier très important en 2023», a indiqué le RHNe, vendredi.