Cybercriminalité : Le réseau LinkedIn noyauté par les espions

Les services secrets britanniques ont mis en garde contre des faux profils spécialisés dans la récolte d’informations classifiées.

Le réseau social LinkedIn est un espace prisé par les espions. Plus de 10 000 ressortissants britanniques y ont été approchés via de faux profils durant les 5 dernières années. En acceptant une demande de connexion d’un inconnu, on peut se mettre en danger, mais aussi affaiblir la vigilance au sein de son propre réseau, soulignent les services secrets britanniques. Les habitués sont en effet davantage enclins à accepter des sollicitations de personnes avec qui ils partagent une connaissance commune. «Personne n’est à l’abri d’être manipulé socialement pour commettre des actes répréhensibles par le biais de ces approches», peut-on lire dans une directive donnée au personnel du gouvernement britannique.