Réseau social : Le réseau Mastodon accueille une vague de déçus de Twitter

Le service décentralisé s’est réjoui de l’arrivée de dizaines de milliers d’utilisateurs après l’annonce du rachat par Elon Musk de la firme à l’oiseau bleu.

Développé par une organisation allemande à but non lucratif autour d’Eugen Rochko, Mastodon fournit aux communautés, aux individus et aux organisations un moyen d’héberger eux-mêmes des médias sociaux interopérables. Cette alternative à Twitter s’est profilée comme une plateforme appartenant à sa communauté et dépourvue de publicités.