Le réseau PubliBike Lausanne-Morges suspendu

Zorro ne viendra plus 10.07.2020 à 13:50

Quand personne n'est plus responsable de rien, qu'il n'y a plus d'éducation, plus de respect, on arrive à la situation que nous visons dans cette belle région. Probablement que cette situation est aussi due au non respect des piétons, des feux, des automobilistes, bref du respect des lois et usages en vigueur. Dans tous les cas, la police ne sert à rien dans cette région à part à mettre des amendes sur des véhicules parqués et à intervenir lors de beuveries.