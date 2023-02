Rail : Le réseau radio des CFF a besoin de 1800 antennes 5G

Un réseau radio ferroviaire court le long d’environ 3800 km de voies et permet aux CFF de surveiller et de commander les trains depuis leurs centrales d’exploitation. Toutefois, ces installations datent encore de l’âge de pierre. Ce réseau dédié se compose d’émetteurs de deuxième génération (2G) et il devient de plus en plus difficile d’obtenir de l’industrie les pièces de rechange et les services nécessaires. Chez Swisscom, pour la téléphonie, cette technologie a été abandonnée en 2021. Par ailleurs, pour les CFF, le problème va devenir rapidement important, car les autres compagnies ferroviaires en Europe tablent sur de nouvelles technologies et il va falloir s’adapter.