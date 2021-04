Russie : Le réseau régional d’Alexeï Navalny s’autodissout

Cette annonce intervient avant que les organisations de l’opposant russe ne soient déclarées «extrémistes», exposant leurs membres à la prison.

Cette annonce intervient alors qu’Alexeï Navalny faisait jeudi sa première apparition depuis la fin de sa grève de la faim, apparaissant en visioconférence décharné et le crâne rasé dans son uniforme de détenu durant une audience judiciaire. «J’ai été emmené au bain hier. Il y avait un miroir, je me suis regardé: je ne suis qu’un horrible squelette», a-t-il déclaré dans un enregistrement audio diffusé par la chaîne TV indépendante Dojd. L’opposant comparaît en appel dans une affaire de diffamation visant un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il a assuré avoir encore perdu du poids mais avoir recommencé à manger.

«Extrémistes»

Les organisations liées à Alexeï Navalny, notamment le Fonds de lutte contre la corruption (FBK) qu’il a créé en 2011, sont menacées d’être déclarées «extrémistes» depuis une demande du Parquet mi-avril que la justice russe examine. Cette semaine, un tribunal de Moscou a déjà interdit au FBK pratiquement toute activité, comme publier des contenus sur internet, organiser des manifestations et participer aux élections. Si elles étaient déclarées «extrémistes», les organisations d’Alexeï Navalny rejoindraient une liste d’une trentaine d’autres interdites en Russie, comme le groupe jihadiste Etat islamique (EI) ou les Témoins de Jéhovah.

Le FBK est connu pour ses enquêtes dénonçant la corruption des cercles du pouvoir en Russie. La plus retentissante, accusant le président Vladimir Poutine de s’être fait construire un palais sur la mer Noire, a été vue 116 millions de fois sur Youtube. Les 37 bureaux d’Alexeï Navalny à travers le territoire russe diffusent également leurs propres enquêtes et organisent les campagnes de «vote intelligent» défendues par l’opposant, consistant à inciter à soutenir le candidat ayant le plus de chances de battre celui du Kremlin, quelle que soit sa couleur politique.