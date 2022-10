Internet : Le réseau social de Donald Trump approuvé par Google

Modération des contenus

QAnon

TMTG tarde par ailleurs depuis des mois à finaliser sa fusion avec un véhicule coté, Digital World Acquisition Corp (DWAC), qui doit lui permettre d’entrer en Bourse et de recevoir de l’argent frais au passage. L’action de DWAC prenait près de 9% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York mercredi.

NewsGuard, qui évalue les sources d’information en fonction de leur fiabilité, a trouvé 88 comptes partageant du contenu QAnon avec plus de 10’000 abonnés sur Truth Social, dont plus de la moitié étaient «certifiés», et plus d’un tiers avaient été bannis de Twitter.