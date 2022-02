Etats-Unis – Le réseau social de Donald Trump va être mis en ligne cette semaine

États-Unis : Le réseau social de Donald Trump va être mis en ligne cette semaine

Donald Trump pourrait commencer à lancer son réseau social lundi 21 février, jour férié aux États-Unis en l’honneur des présidents américains.

Le nouveau réseau social de Donald Trump, «Truth Social», va être progressivement mis en ligne cette semaine et devrait être «complètement opérationnel» d’ici fin mars, plus d’un an après l’exclusion de l’ancien président américain des grandes plateformes.