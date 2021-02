États-Unis : Le réseau social «Parler» dit être de nouveau disponible

Le réseau social conservateur «Parler», très prisé des partisans de l’ex-président américain Donald Trump, a annoncé lundi qu’il était de nouveau partiellement opérationnel, plus d’un mois après sa mise hors service par les géants de la technologie.

Apple et Google l’avaient retiré de leurs plateformes de téléchargement et Amazon Web services (AWS) avait décidé de ne plus l’héberger sur ses serveurs.