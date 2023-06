Faillite du réseau social IRL, une licorne à 1 milliard

«Je veux contribuer à remettre le ‘social’ dans les médias sociaux». C’est ainsi qu’Abraham Shafi définissait son application IRL dans le magazine GQ, qui le présentait comme «l’un des talents émergents les plus incroyables» du Moyen-Orient. L’application IRL (pour in real life, dans la vraie vie) ambitionnait de devenir à la fois le «Facebook de la génération Z» et le «WeChat de l’ouest», en référence à la populaire app chinoise multifonction que veut aussi imiter Twitter. Début 2023, IRL revendiquait plus de 20 millions d’utilisateurs actifs, dont 75% appartenant à la génération Z.