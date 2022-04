Surutilisation chez les jeunes : Le réseau social TikTok peut rendre accro

L’application de vidéos courtes présente des dangers d’addiction. Son algorithme pourrait être la source des troubles.

TikTok a la cote en Suisse, surtout chez les jeunes. Trois quarts des 12 à 19 ans utilisent l’application de vidéos courtes en Suisse. Mais pour certains, la fréquentation du réseau social peut virer au cauchemar, écrit la «NZZ am Sonntag» du jour. C’est le cas d’une adolescente qui passait beaucoup de temps sur TikTok et Instagram. Ses résultats scolaires se sont alors détériorés. Elle n’arrivait plus à se concentrer pendant même 20 minutes, pratiquait moins de sport et voyait moins ses amis. Pire encore, racontent ses parents: elle ne voyait alors son avenir qu’en noir.