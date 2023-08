Le réseau X rend payant son outil anciennement appelé TweetDeck

Le réseau social X l’avait annoncé le 3 juillet dernier: dans les 30 jours, l’outil TweetDeck, qui a été rebaptisé X Pro , deviendrait payant . Il aura fallu quelques jours de plus pour que ce changement devienne effectif sur l’application appréciée des social media manager, des journalistes, des professionnels du marketing et d’autres personnes se servant du réseau social dans leur travail quotidien.

Des utilisateurs du service permettant de consulter et de gérer plusieurs comptes et fils de la plateforme de microblogging simultanément ont ainsi constaté amèrement mercredi qu’ils devaient désormais sortir leur carte de crédit pour continuer à s’en servir. En se rendant à l’adresse tweetdeck.twitter.com, les internautes n’ayant pas de compte vérifié n’ont en effet plus accès à la traditionnelle interface présentant plusieurs colonnes. Ils sont à présent redirigés vers un message les invitant à souscrire l’abonnement Blue du réseau social X (ex-Twitter). Celui-ci est actuellement proposé en Suisse au prix de 7 francs par mois ou 73 francs par année.